Советник президента Литвы оценил возможность восстановления отношений с Беларусью

Главный советник президента Литвы Дейвадас Матулионис заявил, что для восстановления отношений Беларусь должна продемонстрировать системные изменения.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Матулиониса, отказ от диалога на высшем политическом уровне является позицией всего Европейского Союза, и Литва должна ее придерживаться. Однако обсуждения на техническом уровне возможны.

"Мы, безусловно, готовы улучшить эти отношения, но со стороны Беларуси должны произойти системные изменения – в направлении демократизации, уменьшения поддержки российского военно-промышленного комплекса и, возможно, большей автономии Беларуси", – сказал он.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны идти через Литву, поэтому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что диалог с Беларусью возможен, но при определенных условиях.