Канада намерена заключить соглашение с группой стран Южной Америки до осени

Министр международной торговли Канады Маниндер Сидху заявил в пятницу, 27 марта, что надеется заключить соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком стран МЕРКОСУР к осени.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации в Камеруне, пишет "Европейская правда".

Сидху заявил, что Канада и ее партнеры поставили себе цель заключить торговое соглашение с МЕРКОСУР к осени.

"Мы немного ускоряем график переговоров. Надеемся, что сможем проводить переговоры примерно каждые шесть недель и, надеемся, завершим их к осени", – подчеркнул канадский министр.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

В связи с подписанием этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

Недавно стало известно, что в Европейском Союзе завершили процедуры по временному применению торгового соглашения с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

