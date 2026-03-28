Депутати Європарламенту: участь Росії у Венеційській бієнале підірве довіру до ЄС

Депутати Європарламенту закликали ЄС не допустити участі Росії у Венеційській бієнале.

Про це йдеться у листі, який потрапив у розпорядження Euronews, пише "Європейська правда".

Депутати Європарламенту звернулися до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Міністерства закордонних справ Кіпру, який головує в Раді ЄС, глави зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас та низки інших високопосадовців.

Євродепутати наголосили, що "довіра до Європейського Союзу буде підірвана", якщо він не завадить участі Росії у 61-й Венеціанській бієнале, і верхівка ЄС має вжити "негайних і рішучих заходів" у цьому питанні.

Депутати засудили рішення організаторів бієнале знову прийняти Росію, у той час як "українські міста бомбардуються, гинуть цивільні особи, а українська культурна спадщина систематично знищується".

"За жодних обставин не можна дозволяти Росії – державі, на яку накладено широкі санкції Європейського Союзу, – брати участь у заході, що фінансується європейськими платниками податків", – йдеться у тексті. На думку підписантів, відкриття російського павільйону "підвищить престиж і надасть легітимності" країні, яка "втратила їх через свої дії (в Україні)".

У коментарі Euronews речник МЗС України Георгій Тихий подякував депутатам Європарламенту за їхню моральну чіткість і принципову позицію.

"Ми не говоримо, що виступаємо за заборону будь-якої культури чи мистецтва", – наголосив речник МЗС України. Він зазначив, що йдеться про непослідовну позицію самих організаторів міжнародної виставки у Венеції.

Він нагадав, що у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну військову агресію в Україні, яка стала найбільшою війною на європейському континенті з часів Другої світової війни, організатори Венеціанської бієнале обмежили участь Росії.

"І вони чітко пояснили свої мотиви. Вони засудили російську агресію проти України та наголосили, що виставка є платформою для діалогу, а не війни та агресії", – сказав Георгій Тихий.

"І тепер виникає просте запитання: у березні 2026 року агресія триває, терор триває, удари тривають, що змінилося? З яких причин організатори змінили свою позицію?" – сказав речник.

Європейська комісія вже заявила, що призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Венеційської бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Як стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.