Депутаты Европарламента: участие России в Венецианской биеннале подорвет доверие к ЕС

Депутаты Европарламента призвали ЕС не допустить участия России в Венецианской биеннале.

Об этом говорится в письме, которое попало в распоряжение Euronews, пишет "Европейская правда".

Депутаты Европарламента обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, министру иностранных дел Кипра, председательствующему в Совете ЕС, главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.

Евродепутаты подчеркнули, что "доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если он не помешает участию России в 61-й Венецианской биеннале, и руководство ЕС должно принять "немедленные и решительные меры" в этом вопросе.

Депутаты осудили решение организаторов биеннале вновь принять Россию, в то время как "украинские города бомбят, гибнут мирные жители, а украинское культурное наследие систематически уничтожается".

"Ни при каких обстоятельствах нельзя позволять России – государству, на которое наложены широкие санкции Европейского Союза, – участвовать в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками", – говорится в тексте. По мнению подписантов, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "потеряла их из-за своих действий (в Украине)".

В комментарии Euronews пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.

"Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства", – подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины. Он отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.

Он напомнил, что в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украине, которая стала крупнейшей войной на европейском континенте со времен Второй мировой войны, организаторы Венецианской биеннале ограничили участие России.

"И они четко объяснили свои мотивы. Они осудили российскую агрессию против Украины и подчеркнули, что выставка является платформой для диалога, а не войны и агрессии", – сказал Георгий Тихий.

"И теперь возникает простой вопрос: в марте 2026 года агрессия продолжается, террор продолжается, удары продолжаются, что изменилось? По каким причинам организаторы изменили свою позицию?" – сказал пресс-секретарь.

Европейская комиссия уже заявила, что приостановит выполнение гранта на 2 млн евро, предоставленного Фонду Венецианской биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.

Как стало известно, Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.