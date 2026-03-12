ЄС розірве проєкт на 2 млн євро з Венеційською бієнале у разі участі Росії

Європейська комісія призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

Євросоюз погрожує припиненням поточної грантової підтримки ЄС для Венеційської бієнале у разі участі у виставці Росії.

"Комісія засуджує рішення Фонду Бієнале (Fondazione Biennale) дозволити Росії брати участь у мистецькій виставці Бієнале 2026 року", – нагадав Реньє.

Він пояснив, що "культура в Європі має просувати та захищати демократичні цінності", а також "сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів".

"Ці цінності наразі, у сьогоднішній Росії, не шануються", – констатував речник.

Саме Єврокомісія засуджує рішення повернути російський павільйон на Венеційську бієнале у 2026 році.

"Що поставлено на карту? Комісія підтримує Фонд Бієнале. Ми маємо поточний проєкт на 2 мільйони євро, який підтримує кінопродюсерів, які працюють із віртуальною реальністю. Цей проєкт триває, і справді, у разі порушення контракту, як і з будь-якою грантовою угодою, Комісія припинить або зупинить дію контракту", – пояснив Тома Реньє.

Як повідомляла "Європейська правда", понад два десятки країн підписали лист проти участі Росії у Венеційській бієнале.

Лист про висловлення протесту, ініційований Латвією, підписали представники 22 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Іспанії, Ірландії, Литви, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та України.

Раніше у Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантових коштів ЄС у разі, якщо Росії дозволять відкрити павільйон на цьогорічній виставці.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Як стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.