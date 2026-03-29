Десятки тисяч людей вийшли на протест проти ультраправих у Лондоні

У Лондоні відбувся марш проти ультраправої політики, який, за різними оцінками, зібрав від 50 тисяч до півмільйона учасників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У суботу, 28 березня, понад 100 благодійних організацій, активістських груп та профспілок пройшли маршем на знак єдності проти ультраправої політики.

Організатором акції виступило об’єднання громадських організацій Together Alliance.

Учасники протесту вийшли на вулиці Лондона з плакатами та банерами, пройшовши маршем до Трафальгарської площі через Вайтхолл.

Організатори маршу заявили, що в ньому взяли участь до 500 000 людей, хоча столична поліція оцінила цю кількість ближче до 50 000, зазначивши, що точні цифри важко визначити через розкиданість натовпу.

Під час маршу правоохоронці затримали двох людей за спробу піднятися на колони Національної галереї.

Окремо поліція заарештувала 18 осіб, які влаштували демонстрацію на підтримку організації Palestine Action, яку Британія визнала терористичною.

Нагадаємо, днями стало відомо, що уряд Великої Британії заборонить можливість пожертвування криптовалют британським політикам, а також обмежить пожертви з-за кордону, що, ймовірно, вдарить по правопопулістській партії Reform UK Найджела Фараджа.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

Минулого року Reform UK вперше очолила рейтинг популярності.