Десятки тысяч человек вышли на протест против ультраправых в Лондоне

В Лондоне прошел марш против ультраправой политики, который, по разным оценкам, собрал от 50 тысяч до полумиллиона участников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В субботу, 28 марта, более 100 благотворительных организаций, активистских групп и профсоюзов прошли маршем в знак единства против ультраправой политики.

Организатором акции выступило объединение общественных организаций Together Alliance.

Участники протеста вышли на улицы Лондона с плакатами и баннерами, пройдя маршем к Трафальгарской площади через Уайтхолл.

Организаторы марша заявили, что в нем приняли участие до 500 000 человек, хотя столичная полиция оценила это число ближе к 50 000, отметив, что точные цифры трудно определить из-за разбросанности толпы.

Во время марша правоохранители задержали двух человек за попытку взобраться на колонны Национальной галереи.

Отдельно полиция арестовала 18 человек, устроивших демонстрацию в поддержку организации Palestine Action, которую Великобритания признала террористической.

Напомним, на днях стало известно, что правительство Великобритании запретит возможность пожертвований криптовалют британским политикам, а также ограничит пожертвования из-за рубежа, что, вероятно, ударит по правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Напомним, по итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Великобритании.

В прошлом году Reform UK впервые возглавила рейтинг популярности.