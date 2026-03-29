В Уэльсе кандидат от ультраправых в парламент снялся с выборов из-за нацистского приветствия

В Великобритании кандидат в парламент Уэльса от ультраправой партии Reform UK Кори Эдвардс снимается с выборов по состоянию психического здоровья после скандальной фотографии с нацистским приветствием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Ранее валлийский сайт Nation.Cymru опубликовал фотографию Эдвардса, на которой он поднял правую руку, а палец левой руки поднес к носу – жест, воспроизводящий нацистский салют.

В своем первом заявлении политик отметил, что хотя и признает свою ошибку, но он подражал валлийскому вратарю Вейну Хеннесси, которого сфотографировали с подобным жестом в 2019 году.

Лидер ультраправой Reform UK Найджел Фарадж выступил в защиту Эдвардса, своего главного кандидата от округа Пен-и-бонт Бро Морганнуг. Фарадж заявил, что тот имитировал персонажа Бэзила Фолти из британского сериала "Башни Фолти", который делал подобный жест.

Партия Reform UK также столкнулась с проблемами при отборе представителей в Шотландии, где четверо из ее кандидатов на выборах в мае отказались от своих полномочий или были отстранены Фараджем.

Накануне в Лондоне состоялся марш против ультраправых, к которому присоединились десятки тысяч людей.

Напомним, по итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Великобритании.

В прошлом году Reform UK впервые возглавила рейтинг популярности.