Литва облаштує ділянку контрмобільності на кордоні з Білоруссю та Росією

Литва планує створити додаткову ділянку контрмобільності для захисту своїх кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує LRT.

Згідно з планом уряду, ділянка простягатиметься на 150 і 20 метрів від патрульної доріжки прикордонників углиб країни.

Для втілення цього проєкту уряду знадобиться доступ до приватних земельних ділянок, тому, ймовірно, йдеться про зміни до законодавства. Очікується, що проєкт буде втілено до 2029 року.

Також, спираючись на рекомендації військових, Міністерство оборони пропонує відновити водовідвідні канави в муніципалітетах Шакяйського та Вілкавішського районів, які межують з Калініградською областю, до кінця 2027 року.

За даними уряду, після відновлення гідрологічного режиму в прикордонних районах Білорусі та Калінінградської області, "протягом кількох років територія стане важкопрохідною для важкої техніки без використання складного інженерного обладнання".

Міністерство оборони Литви до кінця 2030 року також пропонує встановити резервні перешкоди на ділянках доріг державного значення, підмостках, а на мостах передбачити конструкції для кріплення вибухових речовин.

Раніше литовська розвідка повідомила, що Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

В уряді Литви також заявили про необхідність реалізувати низку інфраструктурних заходів для посилення безпеки на маршрутах транзитних поїздів, які курсують з та до російського Калінінграда через литовську територію.