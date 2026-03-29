Литва обустроит участок контрмобильности на границе с Беларусью и Россией

Литва планирует создать дополнительный участок контрмобильности для защиты своих границ с Беларусью и Калининградской областью России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно плану правительства, участок будет простираться на 150 и 20 метров от патрульной дорожки пограничников вглубь страны.

Для реализации этого проекта правительству понадобится доступ к частным земельным участкам, поэтому, вероятно, речь идет об изменениях в законодательстве. Ожидается, что проект будет реализован к 2029 году.

Также, опираясь на рекомендации военных, Министерство обороны предлагает восстановить водоотводные канавы в муниципалитетах Шакяйского и Вилкавишского районов, граничащих с Калининградской областью, до конца 2027 года.

По данным правительства, после восстановления гидрологического режима в приграничных районах Беларуси и Калининградской области, "в течение нескольких лет территория станет труднопроходимой для тяжелой техники без использования сложного инженерного оборудования".

Министерство обороны Литвы до конца 2030 года также предлагает установить резервные препятствия на участках дорог государственного значения, подмостках, а на мостах предусмотреть конструкции для крепления взрывчатых веществ.

Ранее литовская разведка сообщила, что Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, придавая им боевой опыт в Украине, и может использовать их в качестве опорных пунктов в конфликте с Альянсом после войны.

В правительстве Литвы также заявили о необходимости реализовать ряд инфраструктурных мер для усиления безопасности на маршрутах транзитных поездов, курсирующих из и в российский Калининград через литовскую территорию.