В Финляндии упали два неизвестных дрона

Несколько неизвестных беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на её территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Финляндии.

В ведомстве заявили, что утром в воскресенье военные заметили над Балтийским морем и на юго-востоке Финляндии несколько небольших объектов, которые летели медленно и на низких высотах.

Воздушные силы выполнили разведывательную миссию с истребителем F/A-18 Hornet.

По данным Минобороны, один беспилотник упал на землю к северу от города Коувола, а другой – к востоку от него. Отметим, что этот город находится примерно в 50 километрах от границы с Россией.

Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования.

"На территорию Финляндии попали беспилотные летательные аппараты. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности немедленно отреагировали на эту ситуацию. Расследование обстоятельств продолжается, и более подробная информация будет обнародована после подтверждения данных", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Напомним, во время серии последних атак Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.

23 марта в Литву залетел беспилотник с территории Беларуси и взорвался в более чем 20 км от границы. Премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно о украинском беспилотнике.