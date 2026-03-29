ЗМІ: Іран знищив рідкісний американський літак раннього радіолокаційного виявлення 

Під час авіаудару по військовій базі США "Принц Султан" у Саудівській Аравії Іран знищив цінний літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry, що стало першою відомою бойовою втратою цього типу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Літак вартістю приблизно 300 млн доларів був атакований під час іранського авіаудару нещодавно, стверджує джерело, ознайомлене з ситуацією.

На неперевірених фотографіях літака видно, що його хвіст повністю відрізаний, що робить його непридатним для польотів.

Так званий літак AWACS, над фюзеляжем якого встановлений обертовий радіолокаційний диск, використовується для виявлення віддалених загроз та керування іншими бойовими літаками. Хоча США мають понад 60 таких одиниць і можуть компенсувати втрати, знищення одного з них є значною втратою, враховуючи його рідкість та вартість.

Центральне командування США не відповіло на запит про коментар щодо втрати літака.

27 березня ЗМІ повідомили, що Іран атакував авіабазу "Принц Султан" у США в Саудівській Аравії. Поранень зазнали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Крім того, іранська атака пошкодила кілька літаків-заправників.

Минулого тижня повідомляли, що Іран міг вперше підбити американський винищувач F-35 на Близькому Сході.

Цього місяця три американські винищувачі F-15 були помилково збиті кувейтською ППО, при цьому всі шестеро членів екіпажу встигли катапультуватися.