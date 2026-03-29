СМИ: Иран уничтожил редкий американский самолет раннего радиолокационного обнаружения

Во время авиаудара по военной базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии Иран уничтожил ценный самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry, что стало первой известной боевой потерей этого типа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Самолет стоимостью примерно 300 млн долларов был атакован во время недавнего иранского авиаудара, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

На непроверенных фотографиях самолета видно, что его хвост полностью отрезан, что делает его непригодным для полетов.

Так называемый самолет AWACS, над фюзеляжем которого установлен вращающийся радиолокационный диск, используется для обнаружения удаленных угроз и управления другими боевыми самолетами. Хотя у США есть более 60 таких единиц и они могут компенсировать потери, уничтожение одного из них является значительной потерей, учитывая его редкость и стоимость.

Центральное командование США не ответило на запрос о комментарии по поводу потери самолета.

27 марта СМИ сообщили, что Иран нанес удар по авиабазе "Принц Султан" США в Саудовской Аравии. Пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате иранского удара были повреждены несколько самолетов-заправщиков.

На прошлой неделе сообщалось, что Иран мог впервые сбить американский истребитель F-35 на Ближнем Востоке.

В этом месяце три американских истребителя F-15 были по ошибке сбиты кувейтской ПВО, при этом все шестеро членов экипажа успели катапультироваться.