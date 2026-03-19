CNN: Іран міг вперше підбити американський винищувач F-35

Американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як його, ймовірно, обстріляли з іранської сторони.

Про це телеканалу CNN розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Речник Центрального командування США Капітан Тім Гокінс повідомив, що винищувач-невидимка п’ятого покоління "виконував бойове завдання над Іраном", коли був змушений здійснити аварійну посадку.

Гокінс зазначив, що літак приземлився благополучно, а обставини інциденту розслідуються.

Водночас телеканал зазначає, що цей інцидент стане першим випадком, коли Іран вразив американський літак у війні, що розпочалася наприкінці лютого.

Станом на зараз, США втратили й інші літаки у цій війні, хоча, наскільки відомо, жоден з них не був збитий ворогом.

Три американські винищувачі F-15 були помилково збиті кувейтською ППО, при цьому всі шестеро членів екіпажу встигли катапультуватися.

А минулого тижня літак-заправник KC-135 Stratotanker розбився на заході Іраку, хоча причина цього досі не з’ясована.

Американські військові заявили, що інцидент "не був спричинений вогнем противника чи вогнем своїх".

Також ЗМІ повідомляли, що Іран знищив ключову радіолокаційну систему вартістю 300 мільйонів доларів, яка мала вирішальне значення для управління батареями протиракетної оборони США в Перській затоці.