США заявили, що три їхні літаки були помилково збиті ППО Кувейту

Центральне командування США заявило, що у понеділок вранці три його винищувачі F-15 були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США, передає "Європейська правда".

"Під час активних бойових дій, що включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною", – йдеться у повідомленні.

Усі шестеро членів екіпажу катапультувалися, були врятовані і знаходяться в стабільному стані.

"Кувейт визнав цей інцидент, і ми вдячні кувейтським силам оборони за їхні зусилля та підтримку в цій триваючій операції", – заявили в командуванні.

Раніше у Міністерстві оборони Кувейту заявили, що внаслідок іранських ударів розбилося кілька американських військових літаків.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.