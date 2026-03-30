ЗМІ: у Польщі планують збудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною

Польські ЗМІ дізналися, що уздовж польсько-українського кордону хочуть збудувати сучасний електронний бар’єр.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, проєкт, вартість якого оцінюється приблизно у 450 млн злотих, охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону. Процес відбору підрядника щойно розпочався.

Проєкт передбачає прокладення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів.

Як зазначається, на зовні будуть встановлені стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією.

Усі дані з системи надходитимуть безпосередньо до центру спостереження в штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники.

Також, як стало відомо, фінансувати проєкт має програма ЄС SAFE, однак її реалізація була заблокована вето президента Кароля Навроцького. Наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення решти коштів, необхідних для реалізації проєкту.

Як зазначається, рішення про будівництво електронного бар'єра було прийнято у відповідь на "загрозу, що випливає зі збройної агресії Росії проти України".

Бар'єр призначений не тільки для перешкоджання незаконному перетину кордону, а й для підвищення ефективності виявлення та реагування на будь-які інциденти, що можуть загрожувати національній безпеці країни.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.

На початку березня Польща ще на три місяці продовжила дію рішення про "буферну зону" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.