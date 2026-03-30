СМИ: в Польше планируют построить электронный заградительный барьер на границе с Украиной

Польские СМИ узнали, что вдоль польско-украинской границы планируется построить современный электронный барьер.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, проект, стоимость которого оценивается примерно в 450 млн злотых, будет охватывать участок территории Надбужанского пограничного отряда. Процесс отбора подрядчика только начался.

Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей.

Как отмечается, снаружи будут установлены столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, для круглосуточного наблюдения за территорией.

Все данные из системы будут поступать непосредственно в центр наблюдения в штабе подразделения, где их будут анализировать пограничники.

Кроме того, как стало известно, финансировать проект должна программа ЕС SAFE, однако её реализация была заблокирована вето президента Кароля Навроцкого. В настоящее время ведутся интенсивные консультации по вопросу обеспечения остальных средств, необходимых для реализации проекта.

Как отмечается, решение о строительстве электронного барьера было принято в ответ на "угрозу, вытекающую из вооруженной агрессии России против Украины".

Барьер предназначен не только для пресечения незаконного пересечения границы, но и для повышения эффективности выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности страны.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов.

В начале марта Польша еще на три месяца продлила действие решения о "буферной зоне" в приграничной зоне с Беларусью, установленной для усиленного контроля безопасности.