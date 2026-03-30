NYT: сотні бійців спецпризначення посилили війська США на Близькому Сході

Кілька сотень бійців сил спеціальних операцій США прибули на Близький Схід, приєднавшись до тисяч морських піхотинців та десантників, щоб надати президенту Дональду Трампу додаткові можливості для розширення війни з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Двоє представників американського військового керівництва розповіли на умовах анонімності, що бійцям спеціальних підрозділів, зокрема армійським рейнджерам та морським котикам, поки що не призначено конкретних завдань.

Як спеціалізованим підрозділам, їм можуть доручити операції в Ормузькій протоці, яку Іран фактично закрив, або захоплення острова Харг – нафтового хабу Ірану.

Крім того, їх можуть залучити в операції, спрямовані проти високозбагаченого урану Ірану на ядерному об’єкті в Ісфахані.

Бійці сили спеціальних операцій приєдналися до 2 500 морських піхотинців та ще 2 500 моряків, які нещодавно прибули в цей регіон.

Загалом на Близькому Сході зараз перебуває понад 50 тисяч американських військових, що приблизно на 10 тисяч більше, ніж зазвичай, поки президент Дональд Трамп вирішує, яким буде його наступний крок у війні, що триває вже понад місяць.

Напередодні Трамп заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за зразком сценарію у Венесуелі.

Також Трамп стверджує, що Іран погодився на більшість із 15 пунктів списку вимог, який США передали через Пакистан з метою припинення війни.