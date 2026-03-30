Трамп каже, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за сценарієм Венесуели

Американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за зразком сценарію у Венесуелі.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що "віддав би перевагу захопленню нафти", порівнявши цей потенційний крок із ситуацією у Венесуелі, де США мають намір контролювати нафтову галузь "на невизначений термін" після захоплення в січні лідера-диктатора Ніколаса Мадуро.

"Чесно кажучи, мені найбільше подобається захоплювати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?" Але це дурні люди", – сказав він.

Як зазначається, такий крок Трампа передбачав би захоплення острова Харг, через який експортується більша частина іранської нафти.

"Можливо, ми захопимо острів Харг, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів. Це також означало б, що нам довелося б перебувати там [на острові Харг] деякий час", – зазначив американський президент.

Також у Трампа запитали про стан іранської оборони на острові Харг, на що той відповів, що не думає, що "у них є якась оборона".

"Ми могли б захопити його дуже легко", – впевнений Трамп.

Однак, попри свої погрози захопити іранські нафтовидобувні об’єкти, Трамп наголосив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанських посланців просуваються добре.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових військових на Близький Схід, щоб надати Трампу більше військових можливостей, а також, що Міністерство оборони США готується до можливого проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані, що можуть включати рейди спецпризначенців та піхоти.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа сигналізує союзникам, що не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран, навіть попри те, що розгортає тисячі військових на Близькому Сході.