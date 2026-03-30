NYT: сотни бойцов спецназа усилили войска США на Ближнем Востоке

Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток, присоединившись к тысячам морских пехотинцев и десантников, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные возможности для расширения войны с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Два представителя американского военного руководства рассказали на условиях анонимности, что бойцам специальных подразделений, в частности армейским рейнджерам и морским котикам, пока не назначены конкретные задачи.

Как специализированным подразделениям, им могут поручить операции в Ормузском проливе, который Иран фактически закрыл, или захват острова Харг – нефтяного хаба Ирана.

Кроме того, их могут привлечь к операциям, направленным против высокообогащенного урана Ирана на ядерном объекте в Исфахане.

Бойцы сил специальных операций присоединились к 2 500 морским пехотинцам и еще 2 500 морякам, которые недавно прибыли в этот регион.

В целом на Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч американских военных, что примерно на 10 тысяч больше, чем обычно, пока президент Дональд Трамп решает, каким будет его следующий шаг в войне, которая длится уже более месяца.

Накануне Трамп заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по образцу сценария в Венесуэле.

Также Трамп утверждает, что Иран согласился на большинство из 15 пунктов списка требований, который США передали через Пакистан с целью прекращения войны.