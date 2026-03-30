Трамп стверджує, що Іран погодився на більшість умов потенційного перемир’я

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Іран погодився на "більшість" із 15 пунктів списку вимог, який США передали через Пакистан з метою припинення війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One, його цитує CNN, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи відреагував Іран на американські 15 пунктів щодо потенційного перемир'я.

"Вони погодилися з більшістю пунктів. Чому б їм цього не робити? Вони погоджуються з нами щодо плану. Ми попросили про 15 речей, і здебільшого ми будемо просити ще про декілька інших речей", – сказав американський президент.

Трамп також заявив, що Іран начебто надав США нафту, щоб "довести, що вони серйозні". За його словами, коли він минулого тижня говорив про те, що Іран зробить США "подарунок", то мав на увазі "10 величезних суден з нафтою".

"А сьогодні вони зробили нам ще один подарунок. Вони надали нам 20 суден з нафтою, відправка яких розпочнеться завтра. У нас проходять дуже плідні зустрічі, як прямі, так і опосередковані, і я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу в багатьох важливих питаннях", – додав Трамп.

Зазначимо, Трамп також заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за зразком сценарію у Венесуелі.

Варто нагадати, що низка іранських ЗМІ публікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.

Також ЗМІ писали, що Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових військових на Близький Схід, щоб надати Трампу більше військових можливостей, а також, що Міністерство оборони США готується до можливого проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані, що можуть включати рейди спецпризначенців та піхоти.