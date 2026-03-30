В Польше начала действовать часть мер для снижения цены на топливо

В Польше в понедельник вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо на фоне резкого скачка цен на топливо в связи с войной в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

С понедельника, 30 марта, вступило в силу распоряжение Министерства финансов о снижении ставок акцизного сбора. Новые лимиты будут действовать до 15 апреля и составляют 1239 злотых за 1000 литров для бензина и 880 злотых за 1000 литров для дизельного топлива и биокомпонентов.

В воскресенье также вступила в силу поправка, изменяющая, в частности, закон о запасах нефти. Она ввела механизм расчета максимальной цены на топливо, которая будет действовать на заправках.

Поправка предусматривает, что в период действия пониженных ставок НДС (с 31 марта) субъекты, продающие топливо, не смогут превышать максимальные цены.

Министр энергетики Милош Мотыка заявил, что сообщение о максимальных ценах на топливо будет опубликовано не раньше понедельника, а цены на заправках изменятся не раньше вторника. На это влияют, в частности, технические вопросы, такие как настройка кассовых аппаратов.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Тогда же польское правительство приняло решение о снижении на лога на добавленную стоимость и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.