Глава уряду Болгарії прибув до Києва
Новини — Понеділок, 30 березня 2026, 10:57 —
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у понеділок, 30 березня, прибув з візитом до Києва.
Про це повідомив уряд Болгарії на своєму сайті, пише "Європейська правда".
У межах візиту Гюров проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та іншими українськими посадовцями.
До складу делегації входять міністерка закордонних справ Надежда Нейнскі, міністр транспорту та зв'язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергей Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.
Новий тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим розпочав виконання своїх повноважень у середу, 18 лютого.
Уряд Болгарії пішов у відставку в грудні під тиском найбільших за останні десятиліття протестів, спричинених непопулярним проєктом річного бюджету.
Гюров був призначений на посаду 12 лютого, він виконуватиме обов’язки прем’єра до виборів у квітні.