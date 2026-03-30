Глава уряду Болгарії прибув до Києва 

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у понеділок, 30 березня, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомив уряд Болгарії на своєму сайті, пише "Європейська правда".

У межах візиту Гюров проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та іншими українськими посадовцями.

фото: сайт уряду Болгарії

До складу делегації входять міністерка закордонних справ Надежда Нейнскі, міністр транспорту та зв'язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергей Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

Новий тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим розпочав виконання своїх повноважень у середу, 18 лютого.

Уряд Болгарії пішов у відставку в грудні під тиском найбільших за останні десятиліття протестів, спричинених непопулярним проєктом річного бюджету.

Гюров був призначений на посаду 12 лютого, він виконуватиме обов’язки прем’єра до виборів у квітні.