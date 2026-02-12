У Болгарії призначили тимчасового прем'єра

Президентка Болгарії Іліана Йотова в четвер призначила високопосадовця центрального банку тимчасовим прем'єр-міністром до національних виборів у квітні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Андрей Гюров, заступник голови Болгарського національного банку, очолить тимчасовий уряд, головним завданням якого буде організація вільних і чесних виборів у країні, яка проводить восьмі вибори за п'ять років.

Йотова, яка оголосила про призначення, сказала, що очікує від Гюрова пропозиції щодо складу його кабінету протягом семи днів. Потім вона повинна буде затвердити пропозицію і офіційно призначити дату виборів. Раніше вона називала 19 квітня.

50-річний Гюров має ступінь бакалавра економіки Державного університету Трумена в Міссурі і ступінь доктора наук Віденського університету в Австрії. Займаючи високі посади в академічних колах та європейських фінансових установах, він був призначений заступником голови центрального банку в Софії в 2023 році. До цього він також був депутатом і лідером реформістської групи "Ми продовжуємо зміни" в парламенті.

За конституцією, президент може обирати в.о. прем’єра серед обмеженого кола осіб. Це спікер Народних зборів, голова Нацбанку і його заступники, голова Рахункової палати або заступники, а також уповноважений з прав людини або заступник.

Нагадаємо, 19 січня президент Болгарії Румен Радев у зверненні до народу оголосив, що достроково йде з посади, а 23 січня Конституційний суд затвердив його відставку; посада автоматично перейшла до віцепрезидентки Йотової.

Як відомо, Болгарія протягом найближчих 2-х місяців піде на восьмі за п’ять років парламентські вибори після провалу останньої спроби сформувати уряд.

