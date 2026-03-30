Глава правительства Болгарии прибыл в Киев

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров в понедельник, 30 марта, прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщило правительство Болгарии на своем сайте, пишет "Европейская правда".

В рамках визита Гюров проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и другими украинскими чиновниками.

В состав делегации входят министр иностранных дел Надежда Нейнски, министр транспорта и связи Корман Исмаилов, министр обороны Атанас Запрянов, министр образования и науки Сергей Игнатов и министр энергетики Трайчо Трайков.

Новое временное правительство Болгарии во главе с Андреем Гюровым приступило к исполнению своих полномочий в среду, 18 февраля.

Правительство Болгарии ушло в отставку в декабре под давлением крупнейших за последние десятилетия протестов, вызванных непопулярным проектом годового бюджета.

Гюров был назначен на должность 12 февраля, он будет исполнять обязанности премьера до выборов в апреле.