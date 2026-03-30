Міноборони Литви пропонує нову оборонну зону на кордонах з Білоруссю та РФ

Міністерство оборони Литви запропонувало розширити мережу інженерних парків протидії мобільності до 50 об’єктів та створити нову оборонну зону вздовж кордонів країни з Білоруссю та російським ексклавом – Калінінградською областю, включивши до 2030 року 23 додаткові об’єкти.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Ця пропозиція, зареєстрована минулого тижня у проєкті постанови уряду, внесе зміни до рішення Кабінету міністрів від липня 2024 року щодо впровадження заходів протидії мобільності.

Раніше міністерство оголосило про плани збільшити кількість інженерних парків з 27 до 50. Виступаючи в серпні, заступник міністра оборони Томас Годляускас зазначив, що спочатку очікувалося завершення проєкту до 2027 року.

Втім, Збройні сили Литви вважають необхідним додатковий час у зв’язку з розширенням масштабів проєкту.

"Військові, завдяки детальному плануванню та узгодженню цієї оборонної концепції з планами НАТО, визначили, що потрібні додаткові заходи. Тому необхідно розширити мережу інженерних парків до 50, відповідно виділити фінансування та запланувати їх придбання та встановлення з часом", – сказав Годляускас.

Згідно з пропозицією, резервні перешкоди продовжуватимуть встановлюватися на національних дорогах та під’їздах до мостів до 2030 року відповідно до військово-технічних вимог. Мости також будуть оснащені конструкціями, призначеними для кріплення вибухових речовин.

План також передбачає створення до кінця 2029 року нової зони протидії мобільності вздовж кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю.

Ширина цієї зони становитиме 150 метрів, а глибина – 20 метрів углиб від маршруту патрулювання прикордонників.

Міністерство передбачає необхідність використання приватних земель для реалізації проєкту, що вимагатиме внесення змін до законодавства.

"Нашим пріоритетом зараз є монтаж на найпершій лінії – блокування прикордонних постів, закриття доріг, що ведуть з Білорусі, забезпечення сервітутів, риття протитанкових ровів та встановлення дротяних загороджень. Ми хочемо створити зону першої лінії глибиною в кілька сотень метрів, як це має бути", – наголосив Годляускас.

Міністерство оцінює, що ці заходи коштуватимуть близько 50 млн євро у період з 2026 по 2030 рік, а фінансування надходитиме з Державного оборонного фонду.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.

Нещодавно Литва ініціювала денонсацію угоди з Білоруссю щодо режиму поїздок для мешканців прикордонних територій обох країн, яка за 16 років так і не запрацювала.