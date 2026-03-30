Минобороны Литвы предлагает новую оборонительную зону на границах с Беларусью и РФ

Министерство обороны Литвы предложило расширить сеть инженерных парков противодействия мобильности до 50 объектов и создать новую оборонную зону вдоль границ страны с Беларусью и российским эксклавом – Калининградской областью, включив до 2030 года 23 дополнительных объекта.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Это предложение, зарегистрированное на прошлой неделе в проекте постановления правительства, внесет изменения в решение Кабинета министров от июля 2024 года по внедрению мер противодействия мобильности.

Ранее министерство объявило о планах увеличить количество инженерных парков с 27 до 50. Выступая в августе, заместитель министра обороны Томас Годляускас отметил, что сначала ожидалось завершение проекта к 2027 году.

Впрочем, Вооруженные силы Литвы считают необходимым дополнительное время в связи с расширением масштабов проекта.

"Военные, благодаря детальному планированию и согласованию этой оборонной концепции с планами НАТО, определили, что нужны дополнительные меры. Поэтому необходимо расширить сеть инженерных парков до 50, соответственно выделить финансирование и запланировать их приобретение и установку со временем", – сказал Годляускас.

Согласно предложению, резервные препятствия будут продолжать устанавливаться на национальных дорогах и подъездах к мостам до 2030 года в соответствии с военно-техническими требованиями. Мосты также будут оснащены конструкциями, предназначенными для крепления взрывчатых веществ.

План также предусматривает создание до конца 2029 года новой зоны противодействия мобильности вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью.

Ширина этой зоны составит 150 метров, а глубина – 20 метров вглубь от маршрута патрулирования пограничников.

Министерство предусматривает необходимость использования частных земель для реализации проекта, что потребует внесения изменений в законодательство.

"Нашим приоритетом сейчас является монтаж на первой линии – блокирование пограничных постов, закрытие дорог, ведущих из Беларуси, обеспечение сервитутов, рытье противотанковых рвов и установка проволочных заграждений. Мы хотим создать зону первой линии глубиной в несколько сотен метров, как это должно быть", – подчеркнул Годляускас.

Министерство оценивает, что эти меры будут стоить около 50 млн евро в период с 2026 по 2030 год, а финансирование будет поступать из Государственного оборонного фонда.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов.

Недавно Литва инициировала денонсацию соглашения с Беларусью о режиме поездок для жителей приграничных территорий обеих стран, которое за 16 лет так и не заработало.