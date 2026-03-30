Сибіга: 8 країн підтвердили готовність долучитися до угоди про Спецтрибунал за агресію РФ
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив про зростання числа країн, готових приєднатися до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".
"Кількість країн, готових приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, зростає. Ми вже маємо вісім підтверджень і очікуємо ще більше", – написав Сибіга.
Він закликав всі країни зробити цей важливий крок і підтримати зусилля з притягнення агресора до відповідальності.
Він наголосив, що масштаб звірств Росії в ході її агресії є небаченим на європейській землі з часів Другої світової війни.
"Злочин агресії є першопричиною всього цього. Російські злочинці, включно з вищим політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, мають бути притягнуті до відповідальності, і жодної амністії не буде", – заявив міністр.
Він нагадав, що спеціальний трибунал є критично важливим елементом інфраструктури притягнення до відповідальності, двома іншими стовпами якої є Комісія з розгляду претензій та Реєстр збитків.
"Завтра ми відзначатимемо похмурі роковини Бучанських розстрілів разом з колегами з ЄС, які приїдуть в Україну. Попіл Бучі вимагає відновлення справедливості", – підкреслив Сибіга.
За його словами, Спеціальний трибунал відроджує дух Нюрнберга.
"Його практичний запуск цього року є життєво важливим не лише для здійснення правосуддя для України та нашого народу, але й для зміцнення міжнародного кримінального права, доповнення зусиль Міжнародного кримінального суду та запобігання повторенню таких жахливих злочинів у майбутньому", – написав міністр.
Нагадаємо, 25 березня Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Щойно держави-члени затвердять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу у статусі члена-засновника. Після цього ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності трибуналу, в тому числі як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом.
Того ж дня про наміри приєднатися до угоди про Спецтрибунал заявила Швеція.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".
