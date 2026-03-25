В ЄС запустили процес приєднання до числа засновників Спецтрибуналу за агресію РФ
Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Єврокомісії.
Щойно держави-члени затвердять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу у статусі члена-засновника. Після цього ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності трибуналу, в тому числі як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом.
Спеціальний трибунал матиме мандат на переслідування вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Він створюється в рамках Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу.
"Правосуддя для жертв агресії – це найкращий шлях до тривалого миру. Прагнення до правосуддя також є стримуючим фактором для потенційних агресорів. У час, коли міжнародне право перебуває під історичним тиском, правильною відповіддю є більша підзвітність, а не менша. Налагодження правового процесу – як ми зараз робимо для України – потребує часу, зусиль і якомога ширшої міжнародної підтримки, але воно того варте", – заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
ЄС відіграв провідну роль у розробці основоположних правових текстів Спеціального трибуналу, які були політично схвалені міжнародною коаліцією держав та міжнародних організацій 9 травня 2025 року.
Комісія також підтримує притягнення до відповідальності за злочин агресії через Міжнародний центр судового переслідування злочину агресії проти України та внесок у розмірі 10 мільйонів євро для передової групи Спеціального трибуналу для підготовки його оперативної структури.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".
