Швеція долучилася до угоди щодо Спецтрибуналу проти агресії РФ

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що її країна підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії.

Про це вона написала у соцмережі Х у середу, 25 березня, передає "Європейська правда".

За словами Мальмер Стенергард, це ще один крок на шляху до створення трибуналу, співзасновницею якого стане Швеція.

"Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за російські злочини проти України", – додала глава МЗС Швеції.

Цього ж дня Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Щойно держави-члени затвердять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу у статусі члена-засновника. Після цього ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності трибуналу, в тому числі як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".

