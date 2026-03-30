Сибига: 8 стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале за агрессию РФ

Глава МИД Андрей Сибига заявил о росте числа стран, готовых присоединиться к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Количество стран, готовых присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Специальному трибуналу для расследования преступления агрессии против Украины, растет. Мы уже имеем восемь подтверждений и ожидаем еще больше", – написал Сибига.

Он призвал все страны сделать этот важный шаг и поддержать усилия по привлечению агрессора к ответственности.

Он подчеркнул, что масштаб зверств России в ходе ее агрессии является невиданным на европейской земле со времен Второй мировой войны.

"Преступление агрессии является первопричиной всего этого. Российские преступники, включая высшее политическое и военное руководство Российской Федерации, должны быть привлечены к ответственности, и никакой амнистии не будет", – заявил министр.

Он напомнил, что специальный трибунал является критически важным элементом инфраструктуры привлечения к ответственности, двумя другими столпами которой являются Комиссия по рассмотрению претензий и Реестр убытков.

"Завтра мы будем отмечать мрачную годовщину Бучанских расстрелов вместе с коллегами из ЕС, которые приедут в Украину. Пепел Бучи требует восстановления справедливости", – подчеркнул Сибига.

По его словам, Специальный трибунал возрождает дух Нюрнберга.

"Его практический запуск в этом году является жизненно важным не только для осуществления правосудия для Украины и нашего народа, но и для укрепления международного уголовного права, дополнения усилий Международного уголовного суда и предотвращения повторения таких ужасных преступлений в будущем", – написал министр.

Напомним, 25 марта Европейская комиссия приняла предложение о начале процесса присоединения ЕС к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как только государства-члены утвердят это предложение, Еврокомиссия сможет сообщить о намерении ЕС присоединиться к Трибуналу в статусе члена-учредителя. После этого ЕС будет играть центральную роль в деятельности трибунала, в том числе как член Руководящего комитета, который будет руководить Специальным трибуналом.

В тот же день о намерениях присоединиться к соглашению о Спецтрибунале заявила Швеция.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

