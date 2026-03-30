У ЄС немає "плану Б" з виділення Україні 90 млрд євро, а є алгоритм із трьох пунктів

Попри заклики президента України Володимира Зеленського до альтернативних варіантів з виділення європейського кредиту на 90 млрд євро, заблокованого Угорщиною, у ЄС станом на зараз немає такого "плану Б".

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У той час, як український президент наполягає на розробці запасних фінансових інструментів, численні співрозмовники "ЄвроПравди" в Брюсселі стверджують, що альтернативи 90-мільярдному пакету наразі немає.

Це не означає, що ЄС відмовляється шукати вихід, проте офіційного "плану Б" на сьогодні не існує.

"Жоден з варіантів, що звучав у цих обговореннях, станом на зараз не виглядає юридично спроможним, одностайно наполягають джерела", – йдеться у статті.

Якщо глава уряду Угорщини Віктор Орбан навіть після виборів відмовиться схвалити кредит, європейські посадовці обговорюють різні варіанти протидії, включаючи можливість обійти угорське вето.

Позитивний вихід із ситуації в ЄС вбачають у конкретному ланцюжку із трьох подій.

"По-перше, мають відбутися вибори в Угорщині. Далі Україна має запустити нафтогін "Дружба". І третім кроком, після цих двох, Орбан знімає вето. І лише у разі, якщо після двох перших кроків третього не станеться – тоді й розпочнеться серйозна робота над "планом Б", – йдеться у публікації.

Як повідомляли ЗМІ, у ЄС обговорюють п'ять різних варіантів планів дій на випадок, якщо партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана виграє парламентські вибори.

