У ЕС нет "плана Б" по выделению Украине 90 млрд евро, а есть алгоритм из трех пунктов

Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альтернативным вариантам по выделению европейского кредита на 90 млрд евро, заблокированного Венгрией, у ЕС по состоянию на сейчас нет такого "плана Б".

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В то время как украинский президент настаивает на разработке запасных финансовых инструментов, многочисленные собеседники "ЕвроПравды" в Брюсселе утверждают, что альтернативы 90-миллиардному пакету пока нет.

Это не означает, что ЕС отказывается искать выход, однако официального "плана Б" на сегодня не существует.

"Ни один из вариантов, который звучал в этих обсуждениях, по состоянию на сейчас не выглядит юридически состоятельным, единодушно настаивают источники", – говорится в статье.

Если глава правительства Венгрии Виктор Орбан даже после выборов откажется одобрить кредит, европейские чиновники обсуждают различные варианты противодействия, включая возможность обойти венгерское вето.

Положительный выход из ситуации в ЕС видят в конкретной цепочке из трех событий.

"Во-первых, должны состояться выборы в Венгрии. Далее Украина должна запустить нефтепровод "Дружба". И третьим шагом, после этих двух, Орбан снимает вето. И только в случае, если после двух первых шагов третьего не произойдет – тогда и начнется серьезная работа над "планом Б", – говорится в публикации.

Как сообщали СМИ, в ЕС обсуждают пять различных вариантов планов действий на случай, если партия премьера Венгрии Виктора Орбана выиграет парламентские выборы.

Читайте подробный материал "ЕП": Без "плана Б" для Украины. Когда Киев получит 90 млрд от ЕС и возможно ли "сломать" Орбана.