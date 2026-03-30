Президент Сербії домовився з Путіним про дешевий газ у розпал енергокризи

Сербія заявила, що отримала від РФ продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить купувати газ за удвічі нижчу ціну, ніж на ринку.

Про це йдеться на сторінці сербського президента в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Це оголошення зробили після телефонної розмови у понеділок між президентом Сербії Александаром Вучичем та правителем Росії Владіміром Путіним, що відбулась на тлі стрибка цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

"Під час вичерпної та змістовної розмови президент Вучич подякував президенту Путіну за продовження газової угоди на дуже вигідних для Сербії умовах. Тримісячне продовження дозволяє Сербії купувати газ за нафтовою формулою, тобто за ціною, що становить половину поточної ринкової ціни", – йдеться у повідомленні.

Газова угода передбачає гнучкість поставок, тобто можливість закуповувати обсяги, що перевищують шість мільйонів кубічних метрів на добу, у разі виникнення такої потреби.

"В умовах складних геополітичних подій та численних викликів на європейському та світовому енергетичному ринку для Сербії було надзвичайно важливо забезпечити надійні умови постачання та довгострокову енергетичну безпеку", – сказано у повідомленні.

Окремо Вучич пояснив журналістам, за скільки Сербія надалі купуватиме російський газ.

"Я хочу розповісти людям, як це виглядає і чому я подякував (Путіну). Сьогодні газ коштує десь близько 645 доларів за 1000 кубічних метрів на фондовому ринку TTF, тому ми б платили близько 690 доларів, якби брали так, а ми по суті платимо від 320 до 330 доларів", – цитує пояснення Вучича b92.

Нагадаємо, в лютому Вучич заявляв, що Сербія диверсифікує поставки енергоносіїв, відмовляючись від постачань з Росії, і вже веде переговори про закупівлю природного газу через механізм Європейського Союзу.

