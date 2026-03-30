Президент Сербии договорился с Путиным о дешевом газе в разгар энергетического кризиса

Сербия заявила, что получила от РФ продление газового контракта ещё на три месяца, что позволит закупать газ по цене, вдвое ниже рыночной.

Об этом говорится на странице сербского президента в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Это объявление было сделано после телефонного разговора в понедельник между президентом Сербии Александаром Вучичем и лидером России Владимиром Путиным, который состоялся на фоне скачка цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

"В ходе исчерпывающего и содержательного разговора президент Вучич поблагодарил президента Путина за продление газового соглашения на очень выгодных для Сербии условиях. Трехмесячное продление позволяет Сербии покупать газ по нефтяной формуле, то есть по цене, составляющей половину текущей рыночной цены", – говорится в сообщении.

Газовое соглашение предусматривает гибкость поставок, то есть возможность закупать объемы, превышающие шесть миллионов кубических метров в сутки, в случае возникновения такой необходимости.

"В условиях сложных геополитических событий и многочисленных вызовов на европейском и мировом энергетическом рынке для Сербии было чрезвычайно важно обеспечить надежные условия поставок и долгосрочную энергетическую безопасность", – говорится в сообщении.

Отдельно Вучич объяснил журналистам, по какой цене Сербия будет в дальнейшем закупать российский газ.

"Я хочу рассказать людям, как это выглядит и почему я поблагодарил (Путина). Сегодня газ стоит где-то около 645 долларов за 1000 кубических метров на фондовом рынке TTF, поэтому мы бы платили около 690 долларов, если бы брали так, а мы по сути платим от 320 до 330 долларов", – цитирует объяснение Вучича b92.

Напомним, в феврале Вучич заявлял, что Сербия диверсифицирует поставки энергоносителей, отказываясь от поставок из России, и уже ведет переговоры о закупке природного газа через механизм Европейского Союза.

