Французькі вчителі анонсували страйк через заплановане скорочення робочих місць

Французькі вчителі анонсували страйк на 31 березня у зв’язку із запланованим скороченням понад 4000 робочих місць.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вівторок 31 березня вчителі шкіл у Франції планують страйк, щоб висловитися проти запланованого скорочення 4018 робочих місць освітян. Приблизно 1900 з них припадають на державні дитсадки та початкові школи.

У владі пояснюють рішення демографічним спадом. Так, за наявними даними, у новому навчальному році заклади приймуть на майже 117 тисяч учнів менше.

У профспілках називають скорочення вчительських посад "катастрофою" і недалекоглядним рішенням, та кажуть, що результатом буде переповненість класів і, як наслідок, ще більші проблеми з академічною успішністю.

