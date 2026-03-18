Польща з 1 вересня заборонить мобільні телефони в школі дітям до 16 років

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що країна з 1 вересня планує заборонити використання мобільних телефонів у школах дітям віком до 16 років.

Її слова цитує PAP, пише "Європейська правда".

Новацька заявила, що використання телефонів у школі "не може бути нормою", оскільки "діти залежні від інтернету".

"Зараз ми завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, яка має вирішальне значення для шкіл і призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року", – наголосила польська міністерка.

Втім, за її словами, можуть бути й винятки, наприклад, з медичних причин.

"Батьки хочуть бути на зв'язку з дітьми, але чи це буде шафка перед кожною класною кімнатою, чи це будуть "безпечні пакетики", які також запроваджують школи, чи це буде один кошик у вчителя, виставлений на столі, – це рішення школи", – додала Новацька.

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Швеції молодшим школярам також повністю заборонять користуватись телефонами.

У вересні минулого року данські партії досягли домовленості про заборону використання мобільних телефонів протягом дня для школярів початкових класів.