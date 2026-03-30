Французские учителя объявили о забастовке из-за планируемого сокращения рабочих мест

Французские учителя объявили о забастовке 31 марта в связи с планируемым сокращением более 4000 рабочих мест.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 31 марта, учителя школ во Франции планируют забастовку, чтобы выразить протест против запланированного сокращения 4018 рабочих мест педагогов. Примерно 1900 из них приходятся на государственные детские сады и начальные школы.

Власти объясняют это решение демографическим спадом. Так, по имеющимся данным, в новом учебном году учебные заведения примут почти на 117 тысяч учеников меньше.

В профсоюзах называют сокращение учительских должностей "катастрофой" и недальновидным решением, и говорят, что результатом будет переполненность классов и, как следствие, еще большие проблемы с академической успеваемостью.

