У Чехії активісти вивісили прапор України в холі Національного музею

У Чехії члени об'єднання Kaputin вивісили прапор України спочатку всередині будівлі Національного музею опівдні в понеділок, 30 березня, а потім зовні.

Про це йдеться у публікації видання Novinky, передає "Європейська правда".

Активісти кажуть, що зняття прапорів держави, на яку напали, з громадських і державних установ є ознакою "прислужництва російському режиму".

Члени асоціації зібралися в будівлі ще до полудня. О дванадцятій годині на центральних сходах відбувся короткий танцювальний перформанс.

Потім дві танцівниці витягли дві довгі смуги синьо-жовтої тканини, заховані під спідницями. Разом з іншими вони розвісили їх у вигляді українського прапора.

Пізніше прапор на мить злетів з одного з вікон музею у бік Вацлавської площі. Зрештою, активістів вивела з історичної будівлі охорона музею. Вся акція пройшла мирно і тривала близько двадцяти хвилин. Керівництво музею не було проінформоване про те, що відбувається.

"Цим мовчазним флешмобом (раптове, організоване зібрання людей у громадському місці, які виконують незвичайну дію – прим. ред.) ми хотіли повернути український прапор до Національного музею і таким чином символічно підтримати Україну", – пояснив причину зібрання член асоціації Отакар ван Гемунд.

На думку активістів, прапор атакованої держави, який зник з фасаду будівлі в серпні минулого року, має залишитися там.

"Це частина тривожної тенденції, що українські прапори знімають скрізь, і кожен популістський і націоналістичний політик з усіх сил намагається ненавидіти Україну. Це повна протилежність тому, що ми повинні робити – підтримувати Україну", – сказав ван Гемунд.

За його словами, країна бореться не лише за себе, але й за весь західний світ і демократію, і це коштує їй великих жертв. "Україна в цей час робить для безпеки Чеської Республіки більше, ніж весь чеський уряд", – йдеться у заяві Kaputin.

"Тому бажано, щоб ми підтримали її в боротьбі. На жаль, цей уряд робить все навпаки, скорочуючи військовий бюджет, вводячи "російські закони" (наприклад, про іноземних агентів – ред.), штовхаючи нас в "русский мир". І цією акцією ми хотіли показати, що важливо залишатися на Заході", – додав ван Гемунд.

Активісти обрали дату 30 березня не випадково. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш хотів запровадити цей день як День чеського прапора.

"Ми з великою повагою ставимося до наших державних символів, але саме тому ми відкидаємо зловживання ними з боку популістів і екстремістів з нинішньої урядової коаліції. Їхня політика послаблює нашу демократію і шкодить нашим національним інтересам", – заявили в Kaputin.

Попередня спроба символічного повернення синьо-жовтого прапора відбулася у понеділок, 23 лютого. Пізно ввечері члени об'єднання Kaputin спільно з ініціативою "Громадянський знак" спроєктували його лазером на фасад Нового корпусу Національного музею і додали напис "Ми повинні перемогти Росію".

Ще одну акцію вони провели в жовтні минулого року, коли активісти підняли український прапор на металевій конструкції перед головним входом до історичної будівлі музею. Також вони прикріпили кількаметровий прапор до перил тераси.

Український прапор припинив майоріти на головній будівлі Національного музею в Празі наприкінці серпня минулого року. Він поступився місцем актуальній на той час промоції виставки унікальних скам'янілостей предків людини Люсі та Селама, які були передані Чехії Ефіопією у тимчасове користування.

Перед будівлею Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги у жовтні відбулася демонстрація, під час якої люди вимагали повернути на фасад український прапор.

Група Kaputin виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулому вона неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі.