У Чехії біля будівлі Нацмузею вимагали повернути на фасад прапор України

Перед будівлею Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги в четвер відбулася демонстрація, під час якої люди вимагали повернути на фасад український прапор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Демонстрація розпочалася о 18:30 перед головним входом до музею і тривала приблизно пів години. Під час акції прозвучали три промови, а на завершення організатори символічно підняли український прапор на двох мобільних щоглах перед входом до будівлі.

Фото: Novinky

За словами співорганізатора акції Петра Лазньовського з об'єднання Kaputin, люди хотіли привернути увагу до того, що з публічного простору зник важливий символ.

"Це прапор іноземної держави, але в цей час він дуже пасує до національної будівлі. Ця іноземна держава є бар'єром для російського імперіалізму в нашому напрямку. Ми тиснемо на всі відповідальні інституції", – сказав він.

Прапор в українських кольорах висів на фасаді Національного музею Чехії до серпня 2025 року, коли його зняли для реклами виставки скам'янілостей. Але і після завершення цієї події всю площу фасаду музею зайняв рекламний банер про артефакти, позичені з Тайваню.

Нагадаємо, одна з партій майбутньої урядової коаліції Чехії, SPD, обіцяли в разі приходу до влади прибрати українські прапори з усіх установ.