В Чехии активисты вывесили флаг Украины в холле Национального музея

В Чехии члены объединения Kaputin вывесили флаг Украины сначала внутри здания Национального музея в полдень в понедельник, 30 марта, а затем снаружи.

Об этом говорится в публикации издания Novinky, передает "Европейская правда".

Активисты говорят, что снятие флагов государства, на которое напали, из общественных и государственных учреждений является признаком "прислужничества российскому режиму".

Члены ассоциации собрались в здании еще до полудня. В двенадцать часов на центральной лестнице состоялся короткий танцевальный перформанс.

Затем две танцовщицы вытащили две длинные полосы сине-желтой ткани, спрятанные под юбками. Вместе с другими они развесили их в виде украинского флага.

Позже флаг на мгновение взлетел из одного из окон музея в сторону Вацлавской площади. В конце концов, активистов вывела из исторического здания охрана музея. Вся акция прошла мирно и длилась около двадцати минут. Руководство музея не было проинформировано о происходящем.

"Этим молчаливым флешмобом (внезапное, организованное собрание людей в общественном месте, которые выполняют необычное действие – прим. ред.) мы хотели вернуть украинский флаг в Национальный музей и таким образом символически поддержать Украину", – объяснил причину собрания член ассоциации Отакар ван Гемунд.

По мнению активистов, флаг атакованного государства, который исчез с фасада здания в августе прошлого года, должен остаться там.

"Это часть тревожной тенденции, что украинские флаги снимают везде, и каждый популистский и националистический политик изо всех сил пытается ненавидеть Украину. Это полная противоположность тому, что мы должны делать – поддерживать Украину", – сказал ван Гемунд.

По его словам, страна борется не только за себя, но и за весь западный мир и демократию, и это стоит ей больших жертв. "Украина в это время делает для безопасности Чешской Республики больше, чем все чешское правительство", – говорится в заявлении Kaputin.

"Поэтому желательно, чтобы мы поддержали ее в борьбе. К сожалению, это правительство делает все наоборот, сокращая военный бюджет, вводя "российские законы" (например, об иностранных агентах – ред.), толкая нас в "русский мир". И этой акцией мы хотели показать, что важно оставаться на Западе", – добавил ван Гемунд.

Активисты выбрали дату 30 марта не случайно. Премьер-министр Андрей Бабиш хотел ввести этот день как День чешского флага.

"Мы с большим уважением относимся к нашим государственным символам, но именно поэтому мы отвергаем злоупотребление ими со стороны популистов и экстремистов из нынешней правительственной коалиции. Их политика ослабляет нашу демократию и вредит нашим национальным интересам", – заявили в Kaputin.

Предыдущая попытка символического возвращения сине-желтого флага состоялась в понедельник, 23 февраля. Поздно вечером члены объединения Kaputin совместно с инициативой "Гражданский знак" спроектировали его лазером на фасад Нового корпуса Национального музея и добавили надпись "Мы должны победить Россию".

Еще одну акцию они провели в октябре прошлого года, когда активисты подняли украинский флаг на металлической конструкции перед главным входом в историческое здание музея. Также они прикрепили многометровый флаг к перилам террасы.

Украинский флаг прекратил развеваться на главном здании Национального музея в Праге в конце августа прошлого года. Он уступил место актуальному на то время продвижению выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама, которые были переданы Чехии Эфиопией во временное пользование.

Перед зданием Национального музея Чехии на Вацлавской площади Праги в октябре состоялась демонстрация, во время которой люди требовали вернуть на фасад украинский флаг.

Группа Kaputin выступает против российской агрессии в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. В прошлом она неоднократно публично выставляла статую, изображающую главу России Владимира Путина, на золотом унитазе.