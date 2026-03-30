У Молдові політичні партії очолили антирейтинг довіри

Громадяни Молдови найбільше довіряють церкві та місцевій владі, а найменше – політичним партіям.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від правозахисної асоціації Promo-LEX.

"У хвості" рейтингу довіри виявилися політичні партії країни – про довіру політсилам сказали лише 14% опитаних. Трохи вищі показники - у судів та прокуратури.

Парламенту Молдови довіряють трохи більше 19%, уряду – трохи більше 21%.

Адміністрація президентки Маї Санду – на третьому місці за показниками довіри з 34%.

На першому місці опинилась церква, якій "дуже довіряють" 21,8% опитаних і "скоріше довіряють" 31,7% (разом – 53,5%). На другому місці – мерії, з сукупним показником довіри 46,2%.

