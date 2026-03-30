Укр Рус Eng

У Польщі оприлюднили рейтинг довіри: перше місце у Навроцького

Новини — Понеділок, 30 березня 2026, 10:11 — Уляна Кричковська

Польський президент Кароль Навроцький посів перше місце в березневому рейтингу довіри.

Про це свідчить опитування від IBRiS для Onet, передає "Європейська правда". 

Згідно з опитуванням, Навроцькому довіряють 46,3% респондентів, що на 2,5 відсоткові пункти менше, ніж у лютневому опитуванні. 

Негативну думку про Навроцького мають, своєю чергою, 46,7% опитаних.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський посідає в опитуванні друге місце, маючи 42,6% позитивних оцінок, що на 4,1 відсоткового пункту менше, ніж місяць тому. Натомість 46,2% опитаних не довіряють йому.

Третє місце в рейтингу посів прем'єр-міністр Дональд Туск, якому довіряють 41% опитаних (на 0,2 відсоткового пункту менше, ніж місяць тому).

Четверте місце посів маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий, якому довіряють 37% респондентів. 

Опитування IBRiS для Onet було проведене 20–21 березня 2026 року методом CATI на вибірці з 1100 дорослих поляків.

Нещодавно писали, що переважна більшість поляків хочуть, аби країна залишалась членом Європейського Союзу, втім кожен п’ятий респондент висловився за вихід з ЄС. 

Раніше глава польського уряду Туск заявив про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Туск Навроцький
Реклама: