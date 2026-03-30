В Молдове политические партии возглавили антирейтинг доверия

Граждане Молдовы больше всего доверяют церкви и местной власти, а меньше всего – политическим партиям.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения от правозащитной ассоциации Promo-LEX.

"В хвосте" рейтинга доверия оказались политические партии страны – о доверии политсилам сказали лишь 14% опрошенных. Немного выше показатели – у судов и прокуратуры.

Парламенту Молдовы доверяют чуть больше 19%, правительству – чуть больше 21%.

Администрация президента Майи Санду – на третьем месте по показателям доверия с 34%.

На первом месте оказалась церковь, которой "очень доверяют" 21,8% опрошенных и "скорее доверяют" 31,7% (вместе – 53,5%). На втором месте – мэрии, с совокупным показателем доверия 46,2%.

