Французький міністр їде в Україну для обговорення оборонної співпраці

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що вирушає для України, зокрема для проведення переговорів з представниками оборонних компаній.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на платформі X.

Посадовець наголосив, що війна на Близькому Сході не повинна відволікати союзників від російської агресії. Він нагадав, що за минулий тиждень Росія здійснила близько 1500 атак на Україну та запустила понад 3000 безпілотників.

За словами Хаддада, пріоритетом ЄС залишається затвердження кредиту на 90 мільярдів доларів та 20-го пакета санкцій проти РФ.

Міністр також відзначив українські технології боротьби з безпілотниками, та заявив про зацікавленість Франції продовжувати оборонну співпрацю з Україною.

"Ми самі зацікавлені не лише в тому, щоб продовжувати нарощувати потужність нашої оборонної промисловості, нашої оборонної промислової бази та зближувати її з українськими підрозділами.Саме тому ми включили в кредит на 90 мільярдів також принцип європейської преференції", – зазначив він.

Під час візиту до України Хаддад планує відвідати представників французьких компаній, які займаються виробництвом зброї для української армії.

"Я відвідаю представників, французькі стартапи у сфері дронів та розвідки, які співпрацюють з українцями над перехопленням дронів, оскільки в наших інтересах також посилити нашу оборонну співпрацю з українцями в цьому напрямку", – заявив він.

Нагадаємо, днями гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в українських дронах немає інновацій та порівняв їхнє виробництво з грою в конструктор Lego. Коли мова зайшла за українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами".

Після інтерв’ю Паппергера, яке викликало резонанс, у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.

Президент Володимир Зеленський назвав заяви Паппергера дивними.