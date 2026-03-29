У Rheinmetall прокоментували слова гендиректора про "домогосподарок" і зброю з України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив повагу українцям після того, як його гендиректор Армін Паппергер назвав дрони з України "грою в лего", створеною "домогосподарками з 3D-принтерами".

Як пише "Європейська правда", слова підтримки компанія розмістила в мереж X.

Там заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, а особливо в умовах обмежених ресурсів.

"Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас натхненням. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні", – йдеться в заяві Rheinmetall.

Це повідомлення стало відповіддю на обурення, яке спричинили слова генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. Перед цим він дав інтерв’ю The Atlantic, яке, зокрема стосувалося українських технологій на полі бою. Коли журналіст згадав про безпілотники, виготовлені Україною, Паппергер заявив, що там немає інновацій та порівняв це з грою в конструктор "Лего".

"Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", – заявив він, додавши, що це не рівень таких технологічних компаній як Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.

Коли журналіст відповів йому, що Україна є найбільшою демократичною країною-виробником дронів у світі, гендиректор Rheinmetall перепитав, про які саме компанії йдеться.

Коли мова зайшла за українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами"

"Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", – відповів він.

Нагадаємо, минулого року гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявляв про готовність взяти участь в забезпеченні зброєю можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України.

Компанія неодноразово передавала Україні виготовлене нею озброєння. Наприклад, в жовтні 2025 року Rheinmetall оголосив про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Skyranger 35, які будуть профінансовані за кошти, отримані від заморожених активів Росії.