Зеленський назвав дивною заяву керівника Rheinmetall, який знецінив українські дрони 

Президент Володимир Зеленський вважає дивними слова керівника німецького оборонного концерну Rheinmetall, який порівняв дрони з України "грою в Lego", створеною "домогосподарками з 3D-принтерами".

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав, відповідаючи у понеділок онлайн на запитання журналістів.

В інтерв’ю The Atlantic Армін Паппергер заявив, що в українських дронах немає інновацій та порівняв їхнє виробництво з грою в конструктор Lego. Коли мова зайшла за українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами".

Президент зауважив, що така заява "дивно звучить".

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс", – відреагував іронічно президент.

Він додав, що сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.

"І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, ви знаєте, і на морі. Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі. Щодо систем, деяких наших систем, системного підходу, я вважаю, що ми ексклюзивні. Тільки у нас є відповідний досвід", – зазначив президент Зеленський.

Після інтерв’ю Паппергера, яке викликало резонанс, у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.

Нагадаємо, компанія Rheinmetall неодноразово продавала для використання в Україні виготовлене нею озброєння. Наприклад, в жовтні 2025 року Rheinmetall оголосив про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Skyranger 35.

У січні Rheinmetall оголосив, що на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.