Французский министр отправляется в Украину для обсуждения сотрудничества в сфере обороны

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что отправляется в Украину, в частности, для проведения переговоров с представителями оборонных компаний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил на платформе X.

Чиновник подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не должна отвлекать союзников от российской агрессии. Он напомнил, что за прошедшую неделю Россия совершила около 1500 атак на Украину и запустила более 3000 беспилотников.

По словам Хаддада, приоритетом ЕС остается утверждение кредита на 90 миллиардов долларов и 20-го пакета санкций против РФ.

Министр также отметил украинские технологии борьбы с беспилотниками и заявил о заинтересованности Франции в продолжении оборонного сотрудничества с Украиной.

"Мы сами заинтересованы не только в том, чтобы продолжать наращивать мощь нашей оборонной промышленности, нашей оборонной промышленной базы и сближать ее с украинскими подразделениями. Именно поэтому мы включили в кредит на 90 миллиардов также принцип европейской преференции", – отметил он.

Во время визита в Украину Хаддад планирует посетить представителей французских компаний, занимающихся производством оружия для украинской армии.

"Я посещу представителей, французские стартапы в сфере дронов и разведки, которые сотрудничают с украинцами над перехватом дронов, поскольку в наших интересах также усилить наше оборонное сотрудничество с украинцами в этом направлении", – заявил он.

Напомним, на днях гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в украинских дронах нет инноваций, и сравнил их производство с игрой в конструктор Lego. Когда речь зашла об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, Паппергер назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами".

После интервью Паппергера, которое вызвало резонанс, в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Президент Владимир Зеленский назвал заявления Паппергера странными.