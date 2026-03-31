Зеленский: Трамп видит единственный способ завершить войну – территориальные уступки

Президент Владимир Зеленский заявил, что его американский визави Дональд Трамп и его команда, стремясь положить конец войне, могут оказывать давление на Украину с целью добиться территориальных уступок и потребовать вывода украинских войск со своих территорий.

Об этом он сказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Украину, чтобы та согласилась на территориальные уступки с целью прекращения войны.

"Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не являемся агрессорами", – подчеркнул украинский президент.

Он считает, что США не видят другого способа остановить главу Кремля Владимира Путина, кроме "вывода украинских войск с нашей территории".

"Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", – добавил Зеленский.

Напомним, в последние дни вопрос об украинских территориях в контексте завершения российско-украинской войны вновь обострился. В частности, 25 марта Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

После этого госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.

А Зеленский, в свою очередь, настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.