Зеленський відповів на звинувачення від Рубіо у брехні: "Я показав меншу частину айсберга"

Президент Володимир Зеленський наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час відеоспілкування з журналістами у суботу, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо 27 березня назвав брехнею слова Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

"Більшу частину айсберга не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто", – прокоментував слова держсекретаря США президент України у суботу.

"Всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те… що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни, а також пакет щодо відновлення. Ці гарантії будуть діяти після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.

"Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що ризики, що Росія розпочне знову агресію – достатньо високі, тому Україні необхідні гарантії безпеки.

Водночас, глава держави спростував інформацію, що начебто США тиснуть на Україну.

"Просто, може, сприйнялося це в форматі, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантію. ле я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав. Ні публічно, ні по-іншому", – наголосив він.

27 березня в інтерв'ю Reuters Зеленський заявляв, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови виходу Сил оборони України за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У січні видання Financial Times повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.